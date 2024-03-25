Бонини: «Ювентусу» не хватает организации игры, я не вижу движения без мяча

Бывший футболиствыступил с критикой игры «старой синьоры» в нынешнем сезоне.

«Ювентусу не хватает организации игры. Я не вижу движения без мяча и хоровой игры от игроков. В фазе владения мячом мало плавности и ещё меньше идей. Настолько, что мяч часто всегда возвращается обратно.

Бывают матчи, где Гатти, Бремер и Данило передают мяч по 25 раз друг другу, потому что никто не двигается. И, на мой взгляд, полузащитники "Юве" даже не так плохи, как некоторые их представляют», — приводит слова Бонини журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе. В следующем матче туринская команда сыграет против «Лацио» 30-го марта.