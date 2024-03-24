Карпин рассказал, как узнал об отмене матча с Парагваем

Главный тренер сборной Россиивысказался об отмене товарищеского матча с

Матч Россия — Парагвай был отменен в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Игра должна была состояться 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

«В субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет.

Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

В субботу утром тренировка не планировалась. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам.

Понятия не имею, когда может состояться матч с Парагваем. Я знаю то же, что и вы. Ближайший матч сборной — с Белоруссией. В июне, на выезде. Об этом объявил Александр Дюков, президент РФС. Больше никакой информации у меня пока нет», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21 марта сборная России одержала разгромную победу над Сербией (4:0).