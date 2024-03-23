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    La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» хочет купить Гринвуда

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    Туринский «Ювентус» летом может подписать 22-летнего вингера Мэйсона Гринвуда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Англичанин сейчас выступает за испанский «Хетафе» на правах аренды, но принадлежит «Манчестер Юнайтед».

    «Хетафе» хочет продлить аренду Гринвуда на следующий сезон, но «МЮ» готов рассмотреть вопрос только с продажей футболиста.

    Помимо «Ювентуса» интерес к 22-летнему игроку проявляют еще несколько европейских клубов.

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    • В этом сезоне Гринвуд сыграл за «Хетафе» 27 матчей, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 15 млн.

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