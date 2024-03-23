La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» хочет купить Гринвуда

Мэйсон Гринвуд Фото: globallookpress.com
Англичанин сейчас выступает за испанский «Хетафе» на правах аренды, но принадлежит «Манчестер Юнайтед».
«Хетафе» хочет продлить аренду Гринвуда на следующий сезон, но «МЮ» готов рассмотреть вопрос только с продажей футболиста.
Помимо «Ювентуса» интерес к 22-летнему игроку проявляют еще несколько европейских клубов.
В этом сезоне Гринвуд сыграл за «Хетафе» 27 матчей, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 15 млн.