La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» хочет купить Гринвуда

Туринскийлетом может подписать 22-летнего вингера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Англичанин сейчас выступает за испанский «Хетафе» на правах аренды, но принадлежит «Манчестер Юнайтед».

«Хетафе» хочет продлить аренду Гринвуда на следующий сезон, но «МЮ» готов рассмотреть вопрос только с продажей футболиста.

Помимо «Ювентуса» интерес к 22-летнему игроку проявляют еще несколько европейских клубов.

В этом сезоне Гринвуд сыграл за «Хетафе» 27 матчей, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 15 млн.