Руководство «МЮ» рассматривает девять кандидатов на пост главного тренера команды

Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «красных дьяволов» еще не определилось с будущим Эрика тен Хага после окончания нынешнего сезона, поэтому боссы клуба рассматривают разные варианты.
Среди кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» претендуют: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсман (сборная Германии).
После 28-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе.