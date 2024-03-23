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    Руководство «МЮ» рассматривает девять кандидатов на пост главного тренера команды

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    Боссы «Манчестер Юнайтед» активно ищут замену Эрику тен Хагу на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ESPN.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, что руководство «красных дьяволов» еще не определилось с будущим Эрика тен Хага после окончания нынешнего сезона, поэтому боссы клуба рассматривают разные варианты.

    Среди кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» претендуют: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсман (сборная Германии).

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