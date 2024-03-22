Молодежная сборная России выиграла у команды Уругвая U21

Футболисты молодежной сборной России Фото: rfs.ru
Игра, состоявшаяся в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
Автором единственного гола стал Дмитрий Кучугура, реализовавший пенальти на 81-й минуте.
Стартовый состав сборной России: Богдан Москвичёв; Юрий Коледин, Матвей Лукин, Илья Кирш, Михаил Рядно, Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Даниил Зорин, Александр Чупаёв, Илья Родионов, Игорь Дмитриев.
Всего в Уругвае молодежка проведет три матча. Следующий состоится 23 марта. Соперником нашей команды станет «Насьонал» U21. Заключительный матч пройдет 25 марта, когда российские футболисты встретятся с «Монтевидео Сити Торке» U21.