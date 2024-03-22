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    Горшков: Играть за сборную — это мечта детства

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    Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями после выступления за национальную команду.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Самые положительные эмоции от матча с Сербией. Играть за сборную — это мечта детства. Каждый матч особенный. Рад находиться в сборной. Очень рад, что у меня была возможность выйти на поле», — сказал Горшков Чемпионату.

    Напомним, что в 1-м товарищеском матче сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0. Голы забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

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