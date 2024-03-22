Горшков: Играть за сборную — это мечта детства

Защитники сборной Россииподелился эмоциями после выступления за национальную команду.

«Самые положительные эмоции от матча с Сербией. Играть за сборную — это мечта детства. Каждый матч особенный. Рад находиться в сборной. Очень рад, что у меня была возможность выйти на поле», — сказал Горшков Чемпионату.

Напомним, что в 1-м товарищеском матче сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0. Голы забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Следующую контрольную встречу национальная команда проведет 25-го марта против Парагвая. Начало встречи — в 20:00 мск.