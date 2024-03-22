Головин: Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские сборные тоже захотят сыграть с Россией

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал победу над

Сборная России выиграла у Сербии (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Москве на стадионе «Динамо».

«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть со сборной России. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас.

Нам тоже нужно расти на их фоне: выглядеть увереннее, стараться справляться с боязнью», — приводит слова Головина «Чемпионат».

В следующем товарищеском матче сборная России 25 марта встретится с Парагваем. Эта игра тоже состоится на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.