Де Брейне и Холанн — самые высокооплачиваемые игроки в АПЛ

Издание L'Equipe опубликовало список из 5-и самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне занимает 1-е место в списке самых высокооплачиваемых футболистов лиги. Игрок получает 2.02 млн. евро в месяц.

Вторую строчку занимает его партнер по команде Эрлинг Холанн, который зарабатывает 1.9 млн евро за месяц. На 3-й и 4-й позициях расположились форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, у них по 1.77 млн. евро в месяц.

На 5-й строчке находится защитник «манкунианцев» Рафаэль Варан. Игрок обороны получается 1.72 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из английской Премьер-лиги.