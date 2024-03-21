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    Де Брейне и Холанн — самые высокооплачиваемые игроки в АПЛ

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    Издание L'Equipe опубликовало список из 5-и самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне занимает 1-е место в списке самых высокооплачиваемых футболистов лиги. Игрок получает 2.02 млн. евро в месяц.

    Вторую строчку занимает его партнер по команде Эрлинг Холанн, который зарабатывает 1.9 млн евро за месяц. На 3-й и 4-й позициях расположились форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, у них по 1.77 млн. евро в месяц.

    На 5-й строчке находится защитник «манкунианцев» Рафаэль Варан. Игрок обороны получается 1.72 млн. евро.

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