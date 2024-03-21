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    Кузнецов: Нашей сборной нужно проявить характер

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче сборной России в товарищеском матче против Сербии.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Многое в матче сборной России с Сербией зависит от того, какие составы будут играть. Я слышал, что из Сербии приедут не самые сильные футболисты. Это уже говорит о том, что уровень футбола будет не тот, который мы могли ожидать.

    Народ соскучился, специалисты соскучились. Нам надо показать наш футбол. Тем более говорят, что все билеты распроданы. Естественно, хочется увидеть победу, но соперник серьёзный. Хоть это и товарищеский матч, но борьба будет упорная. В этой игре никто не захочет уступать.

    Нашей сборной, во-первых, нужно проявить характер. Во-вторых, навязать борьбу на каждом участке. Обязательно реализовывать моменты, строго следовать установкам и не ошибаться в простых ситуациях.

    Из игроков могут выделиться Миранчук Алексей, Головин, Пиняев. Если Чалов будет играть, то будем ждать от него голов, по которым уже соскучились. Надеюсь, сборная проявит себя. Все должны отдаваться по максимуму, а не просто приехать и отметить себя галочкой», — сказал Кузнецов Чемпионату.

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