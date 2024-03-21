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    Глушаков: Сербия — самый сильный соперник России после отстранения

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    Полузащитник «Урарту» и бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящем матче национальной команды против сборной Сербии.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Наверное, сборная России проведет матч с самым сильным соперником после отстранения, со сборной Сербией. Хотя, мне понравилась, как играла сборная Узбекистана против нас. Они доказали в Кубке Азии, дойдя до 1/4 финала, что у них хорошее молодое поколение. Будет интересно посмотреть, как проявит свои силы сборная России против Сербии. Я сам играл против них много раз, часто пересекался с их лидером, Душаном Тадичем.

    Насколько важен результат? Важно проверить свои силы. Нет времени, чтобы выстроить игру, и куда готовиться тоже никто не понимает. Надо собираться и играть, получать удовольствие, что такие соперники приезжают с нами играть», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

    Напомним, матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о спортивном журналисте Василии Уткине.

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