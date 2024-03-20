Суд Барселоны освободил Дани Алвеса под залог в 1 млн евро

Испанский суд освободил бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилиииз-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии.

Алвес смог выйти на свободу после внесения залоговой суммы в один миллион евро, говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

При этом Алвес сдал оба паспорта — испанский и бразильский. Ему запрещено покидать территорию королевства, футболиста будут вызывать в суд по мере необходимости.

Ранее суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Его также обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.