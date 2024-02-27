«Барселона» лишила Дани Алвеса статус легенды клуба

Бывший защитниклишился статуса легенды «сине-гранатовых». Об этом сообщает Sport.es.

Дело в том, что Алвес приговорен к 4.5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. «Барселона» исключила игрока из списка легенд лишь после вступления приговора в силу.

Помимо тюремного срока, Алвеса обязали выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. Отмечается, что в январе прошлого года бывшему футболисту выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

Дани Алвес провел за «сине-гранатовых» 408 матчей, 3 раза выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании.