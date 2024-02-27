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    «Барселона» лишила Дани Алвеса статус легенды клуба

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    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес лишился статуса легенды «сине-гранатовых». Об этом сообщает Sport.es.

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    Дело в том, что Алвес приговорен к 4.5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. «Барселона» исключила игрока из списка легенд лишь после вступления приговора в силу.

    Помимо тюремного срока, Алвеса обязали выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. Отмечается, что в январе прошлого года бывшему футболисту выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

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    • Дани Алвес провел за «сине-гранатовых» 408 матчей, 3 раза выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании.

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