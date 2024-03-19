Marca: Правило офсайда может серьезно изменится

Испанское издание Marca сообщает, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил проведение тестирования нового измененного

Согласно нему, теперь офсайд будет фиксироваться только, если игрок опережает защитника всем телом.

Но пока до февраля 2025 года точно никаких изменений в правилах не будет. К этому времени IFAB хочет провести тесты с введением различных новых правил, включая изменённое правило определения положения «вне игры» и демонстрацию синей карточки, и на основе полученных данных предоставит результаты.

Итоги исследования станут известны к осени 2024 года. Если тесты покажут успешность опытом, то нововведения в правилах будет обсуждены на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.