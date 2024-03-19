Marca: Правило офсайда может серьезно изменится

Джанни Инфантино — президент ФИФА Фото: globallookpress.com
Согласно нему, теперь офсайд будет фиксироваться только, если игрок опережает защитника всем телом.
Но пока до февраля 2025 года точно никаких изменений в правилах не будет. К этому времени IFAB хочет провести тесты с введением различных новых правил, включая изменённое правило определения положения «вне игры» и демонстрацию синей карточки, и на основе полученных данных предоставит результаты.
Итоги исследования станут известны к осени 2024 года. Если тесты покажут успешность опытом, то нововведения в правилах будет обсуждены на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.