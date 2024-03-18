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    Штрайх покинет «Фрайбург» в конце сезона. Он работает в клубе с 1995 года

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    Кристиан Штрайх покинет пост главного тренера «Фрайбурга» после завершения сезона.

    Кристиан Штрайх
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    Кристиан Штрайх

    «Я долго думал и много говорил об этом, но я считаю, что сейчас, 29 лет спустя, самое время дать простор для новой энергии, новых людей и новых возможностей.

    В прошлом мне было очень важно не упустить момент, когда я считаю правильным уйти.

    Этот клуб — моя жизнь, и я благодарен за огромную привязанность и поддержку, которую я ощущал здесь», — сказал 58-летний специалист, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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    • Штрайх находится в системе «Фрайбурга» с 1995 года. С первой командой он начал работать в 2011 году.

    «Фрайбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 26 туров.

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