Штрайх покинет «Фрайбург» в конце сезона. Он работает в клубе с 1995 года

покинет пост главного тренерапосле завершения сезона.

«Я долго думал и много говорил об этом, но я считаю, что сейчас, 29 лет спустя, самое время дать простор для новой энергии, новых людей и новых возможностей.

В прошлом мне было очень важно не упустить момент, когда я считаю правильным уйти.

Этот клуб — моя жизнь, и я благодарен за огромную привязанность и поддержку, которую я ощущал здесь», — сказал 58-летний специалист, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Штрайх находится в системе «Фрайбурга» с 1995 года. С первой командой он начал работать в 2011 году.

«Фрайбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 26 туров.