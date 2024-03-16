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    Тонали, Кайседо и Рашфорд сильнее всех подешевели в АПЛ по версии Transfermarkt

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    Интернет-портал Transfermarkt составил список игроков АПЛ, стоимость которых сильнее всего упала после очередного обновления на сайте.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    Первое место занял итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который отбывает длительную дисквалификацию за ставки.

    Вторую строчку занял хавбек «Челси» Мойсес Кайседо. Замыкает тройку форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

    Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ:
    • 1. Сандро Тонали («Ньюкасл», € 40 (-20) млн).
    • 2. Мойсес Кайседо («Челси», € 80 (-10) млн).
    • 3. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», € 60 (-10) млн).
    • 4. Ромео Лавиа («Челси», € 40 (-10) млн).
    • 5. Мигель Альмирон («Ньюкасл», € 20 (-10) млн).
    • 6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).
    • 7. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 30 (-10) млн).
    • 8. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», € 25 (-10) млн).
    • 9. Матео Ковачич («Манчестер Сити», € 30 (-8) млн).
    • 10. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 20 (-8) млн).
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