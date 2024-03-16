Тонали, Кайседо и Рашфорд сильнее всех подешевели в АПЛ по версии Transfermarkt

Сандро Тонали Фото: globallookpress.com
Первое место занял итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который отбывает длительную дисквалификацию за ставки.
Вторую строчку занял хавбек «Челси» Мойсес Кайседо. Замыкает тройку форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ:
- 1. Сандро Тонали («Ньюкасл», € 40 (-20) млн).
- 2. Мойсес Кайседо («Челси», € 80 (-10) млн).
- 3. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», € 60 (-10) млн).
- 4. Ромео Лавиа («Челси», € 40 (-10) млн).
- 5. Мигель Альмирон («Ньюкасл», € 20 (-10) млн).
- 6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).
- 7. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 30 (-10) млн).
- 8. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», € 25 (-10) млн).
- 9. Матео Ковачич («Манчестер Сити», € 30 (-8) млн).
- 10. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 20 (-8) млн).