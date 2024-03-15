Талалаев: Хотел, чтобы следующим соперником «Химок» в кубке стал «Локомотив» или «Динамо»

Главный тренер «Химок»признался, что не хотел играть сна втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Мы отталкиваемся от себя в первую очередь. Мы играем в Красноярске 31 марта, нам нужно будет оттуда вернуться. Если у них назначена на 6 апреля игра, то нам, скорее всего, поставят матч на 3‑е. Хотелось бы, чтобы между играми прошло минимум 72 часа.

Я был сторонником того, чтобы нам досталась менее классная, но более организованная команда. Пусть это был бы "Локомотив" и "Динамо", предпосылок для реализации нашего плана было бы больше. Мы настраивались на эти две команды, "Оренбург" и "Ростов" больше про организацию, "Динамо" и "Локомотив" — немного про другое.

Я доволен, что у нас большое количество игр, у нас достаточно укомплектованная команда для Первой лиги. На мой взгляд, сетка Кубка России более благоприятна для богатых клубов, у которых остается дополнительный шанс в случае поражения. Хлопоты — мы понимаем, что это сложно, но все футболисты хотят играть. Любой футболист скажет, что хочет играть, а не тренироваться, а тренироваться с нашим штабом — то еще удовольствие», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.