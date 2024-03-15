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    Талалаев: Хотел, чтобы следующим соперником «Химок» в кубке стал «Локомотив» или «Динамо»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признался, что не хотел играть с «Ростовом» на втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мы отталкиваемся от себя в первую очередь. Мы играем в Красноярске 31 марта, нам нужно будет оттуда вернуться. Если у них назначена на 6 апреля игра, то нам, скорее всего, поставят матч на 3‑е. Хотелось бы, чтобы между играми прошло минимум 72 часа.

    Я был сторонником того, чтобы нам досталась менее классная, но более организованная команда. Пусть это был бы "Локомотив" и "Динамо", предпосылок для реализации нашего плана было бы больше. Мы настраивались на эти две команды, "Оренбург" и "Ростов" больше про организацию, "Динамо" и "Локомотив" — немного про другое.

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    • Я доволен, что у нас большое количество игр, у нас достаточно укомплектованная команда для Первой лиги. На мой взгляд, сетка Кубка России более благоприятна для богатых клубов, у которых остается дополнительный шанс в случае поражения. Хлопоты — мы понимаем, что это сложно, но все футболисты хотят играть. Любой футболист скажет, что хочет играть, а не тренироваться, а тренироваться с нашим штабом — то еще удовольствие», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.

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