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    Экс-гендиректор «Спартака»: Отговаривал Федуна от увольнения Витории, даже орали друг на друга

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как отговаривал бывшего владельца клуба Леонида Федуна не увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Особенного долго отговаривал Федуна от увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил...

    Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ, под козырек и выполняй. Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта.

    Федун руководствовался результатом, выгоняя Виторию. К зимнему перерыву "Спартак" подошел на десятой строчке в РПЛ!

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    • Удачная игра в Лиге Европы — это и был один из моих главных аргументов. Объяснял, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя. Говорил, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и тогда весной в матчах РПЛ команда заиграет с такой же самоотдачей, как в еврокубках. Просил подождать до лета. Но Федун был непреклонен», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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