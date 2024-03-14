Экс-гендиректор «Спартака»: Не брал Промеса на сборы при меньших рисках

Бывший генеральный директор «Спартака»прокомментировал задержание вингера красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Комментарии по этому поводу нужно брать у директора "Спартака". При меньших рисках в прошлом году мною было принято решение его не брать!

Мне сейчас нечего добавить», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.