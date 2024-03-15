Лодыгин: Честно говоря, не ожидал, что меня вызовут в сборную

Вратарь греческого «Панатинаикоса»признался, что вызов в сборнуюна мартовские матчи стал для него сюрпризом.

«Прекрасные [эмоции от возвращения в Россию]! Очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как играю в Греции.

То время, которое было после того как я уехал из России, было сложное. Но я набрался еще больше опыта и очень рад спустя восемь лет вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился.

Мне позвонил Виталий Витальевич [Кафанов]. Честно говоря, я не ожидал этого, потому что уже видел состав и думал, что уже все. Но он мне позвонил и спросил, приезжаю ли я. Я ответил: "Как я приеду, если в списке три других вратаря?" Но он сказал — приезжай! И вот я здесь», — приводит слова Лодыгина пресс-служба РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.