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    Лодыгин: Честно говоря, не ожидал, что меня вызовут в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Панатинаикос
    Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин признался, что вызов в сборную России на мартовские матчи стал для него сюрпризом.

    Юрий Лодыгин
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    Юрий Лодыгин

    «Прекрасные [эмоции от возвращения в Россию]! Очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как играю в Греции.

    То время, которое было после того как я уехал из России, было сложное. Но я набрался еще больше опыта и очень рад спустя восемь лет вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился.

    Мне позвонил Виталий Витальевич [Кафанов]. Честно говоря, я не ожидал этого, потому что уже видел состав и думал, что уже все. Но он мне позвонил и спросил, приезжаю ли я. Я ответил: "Как я приеду, если в списке три других вратаря?" Но он сказал — приезжай! И вот я здесь», — приводит слова Лодыгина пресс-служба РФС.

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