Стало известно, сможет ли Захарян приехать в сборную России

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.
«Арсен готов к завтрашнему матчу, и он поедет в национальную сборную», — приводит слова Мундуате Sport24.
Матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.