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    Стало известно, сможет ли Захарян приехать в сборную России

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    Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против «Кадиса». Об этом сообщил пресс-атташе сан-себастьянского клуба Йон Андер Мундуате.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.

    «Арсен готов к завтрашнему матчу, и он поедет в национальную сборную», — приводит слова Мундуате Sport24.

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    • Матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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