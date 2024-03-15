«Реал Сосьедад» — «Кадис». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 23:00 (мск) «Реал Сосьедад» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» занимает шестое место в зоне еврокубков с 43 очками. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 31 пропущенный.

Команда на один балл опережает седьмую позицию, поэтому не может чувствовать себя комфортно с точки зрения пробиться хотя бы в Лигу конференций.

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Последние матчи: в предыдущем туре клуб одержал победу в результативной игре. На выезде он победил «Гранаду» — 3:2.

Эта победа прервала серию поражений басков из четырех поединков, которые пришлись на разные турниры.

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Не сыграют: Барренчеа, Захарян, Одриосола, Элустондо, Меркеланс, Муньос, Фернандес — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах во всех турнирах, «Реал Сосьедад» четырежды проиграл и один раз выиграл.

Такая форма всерьез рискует помешать коллективу выйти в еврокубки, хотя то, что он сумел покончить с неудачами победой в прошлом туре должно ему помочь.

Микель Оярсабаль является ведущим бомбардиром команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Кадис»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Кадис» занимает 18-ю позицию в зоне вылета с 22 очками и разницей мячей 20-38.

Команда на два очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание элитного дивизиона испанского футбола.

Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать три очка. В домашних стенах они сенсационно обыграли «Атлетико» (2:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в 16 поединков во всех турнирах при семи поражениях и девяти ничьих.

Не сыграет: Луис Эрнандес, Сан Эметерио, Рохер, Хосе Мари — травмы. Дисквалифицирован — Иван Алехо.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Кадис» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Тем не менее, этой беспроигрышной серии пока недостаточно, чтобы андалузцы занимали безопасные позиции.

Крис Рамос — самый результативный игрок клуба в Примере с пятью забитыми мячами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Реал Сосьедада» было забито больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Кадис» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Кадиса» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Исключением стал кубковый поединок, в котором забили два гола.

Только в одном из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов, но с таким результативным соперником эта статистика может не подтвердиться.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь в шести последних матчах «Реал Сосьедада» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.55