ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Басрелона» — «Наполи»ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде
    Все новости спорта

    Хлусевич о ситуации в «Спартаке»: Раздувают из мухи слона

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что медиа преувеличивают проблемы красно-белых в первых матчах после зимней паузы.

    Даниил Хлусевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Хлусевич

    «Что вам все не нравится, что происходит в "Спартаке"? Раздувают из мухи слона. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли "Факелу", но все бывает. На то он и футбол, тем он и интересен.

    Не спорю, что поражение — это плохо, мы отскочили по очкам. Главное — продолжать бороться и выигрывать следующие матчи.

  • Абаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака»
  • Кажется, московские приключения Гильермо Абаскаля подходят к концу
  • 12/03/2024

    • За что "Спартак" сейчас борется? За набор максимального количества очков. Вообще не смотрю в таблицу. Мы хотим побеждать в каждом матче. Уверен в ребятах», — приводит слова Хлусевича Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры