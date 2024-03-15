Хлусевич о ситуации в «Спартаке»: Раздувают из мухи слона

Полузащитник «Спартака»считает, что медиа преувеличивают проблемы красно-белых в первых матчах после зимней паузы.

«Что вам все не нравится, что происходит в "Спартаке"? Раздувают из мухи слона. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли "Факелу", но все бывает. На то он и футбол, тем он и интересен.

Не спорю, что поражение — это плохо, мы отскочили по очкам. Главное — продолжать бороться и выигрывать следующие матчи.

За что "Спартак" сейчас борется? За набор максимального количества очков. Вообще не смотрю в таблицу. Мы хотим побеждать в каждом матче. Уверен в ребятах», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.