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    Гасперини о победе «Аталанты»: Команда действительно хорошо справилась с задачей

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом» (2:1).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Для команды, для всего Бергамо большая радость снова выйти в четвертьфинал. Было сложно против команды, которая доминирует в Португалии. Мы отставали, но команда действительно хорошо справилась с задачей. Мы довольны.

    Мы провели отличный второй тайм, но в конце, очевидно, была некоторая усталость. Это только поможет нам в будущем, но ребята были необыкновенными. Мы удачно завершили сложную серию игр. Заслуги этой команды возросли ещё больше.

    В жеребьёвке четвертьфинала участвуют три итальянские команды из восьми. Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел встретиться с одной из них в более позднем раунде. Жеребьёвка непредсказуема, команды все высокого уровня, и когда попадаешь в последнюю восьмерку Лиги Европы, выбирать не приходится», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

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