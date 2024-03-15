Гасперини о победе «Аталанты»: Команда действительно хорошо справилась с задачей

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы со(2:1).

«Для команды, для всего Бергамо большая радость снова выйти в четвертьфинал. Было сложно против команды, которая доминирует в Португалии. Мы отставали, но команда действительно хорошо справилась с задачей. Мы довольны.

Мы провели отличный второй тайм, но в конце, очевидно, была некоторая усталость. Это только поможет нам в будущем, но ребята были необыкновенными. Мы удачно завершили сложную серию игр. Заслуги этой команды возросли ещё больше.

В жеребьёвке четвертьфинала участвуют три итальянские команды из восьми. Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел встретиться с одной из них в более позднем раунде. Жеребьёвка непредсказуема, команды все высокого уровня, и когда попадаешь в последнюю восьмерку Лиги Европы, выбирать не приходится», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что помимо «Аталанты» в четвертьфинал Лиги Европы пробились «Бенфика», «Милан», «Рома», «Марсель», «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Байер». Жеребьевка 1/4 финала турнира состоитс 15-го марта.