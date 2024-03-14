Ловчев: Матчи с Сербией и Парагваем — это прорыв для сборной России

Ветеран «Спартака»высказался о важности для сборнойпредстоящих матчей против

«Это уже совершенно другой уровень и, кстати, прорыв определенный. Парагвай — тоже довольно крепкая команда, "латиносы" готовы ехать к нам играть.

Вот эти матчи уже будут показательными, а не то, что мы там играли с узбеками, таджиками. Там и настроиться было трудно.

Потом мы еще найдем какие-то команды и уже потихоньку начнется возврат всего на круги своя», — приводит слова Ловчева «Р-Спорт».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.