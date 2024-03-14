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    Ловчев: Матчи с Сербией и Парагваем — это прорыв для сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии Сборная Парагвая Товарищеские матчи
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о важности для сборной России предстоящих матчей против Сербии и Парагвая.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Это уже совершенно другой уровень и, кстати, прорыв определенный. Парагвай — тоже довольно крепкая команда, "латиносы" готовы ехать к нам играть.

    Вот эти матчи уже будут показательными, а не то, что мы там играли с узбеками, таджиками. Там и настроиться было трудно.

    Потом мы еще найдем какие-то команды и уже потихоньку начнется возврат всего на круги своя», — приводит слова Ловчева «Р-Спорт».

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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