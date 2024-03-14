Экс-футболист «Арсенала» рассказал, в чем Клопп превзошел Венгера

Бывший футболистсравнил главного тренера «канониров»с наставником

«Полагаю, можно сказать, что Клопп превзошёл Венгера, потому что он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги, а это говорит само за себя.

Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу, и все помнят тот сезон без поражений, но "Арсенал" Арсена упустил свой шанс выиграть Лигу чемпионов, проиграв "Барселоне" в финале», — приводит слова Пети британское интернет-издание Mirror.

После 28-и туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

В следующем матче «мерсисайцев» сыграют против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 14-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.