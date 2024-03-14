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    Экс-футболист «Арсенала» рассказал, в чем Клопп превзошел Венгера

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    Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети сравнил главного тренера «канониров» Арсена Венгера с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Полагаю, можно сказать, что Клопп превзошёл Венгера, потому что он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги, а это говорит само за себя.

    Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу, и все помнят тот сезон без поражений, но "Арсенал" Арсена упустил свой шанс выиграть Лигу чемпионов, проиграв "Барселоне" в финале», — приводит слова Пети британское интернет-издание Mirror.

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