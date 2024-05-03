«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета. В его активе 48 мячей, в пассиве — 77 пропущенных.
Команда находится в зоне вылете, уступая безопасной 17-й строчке на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе английского футбола.
Лутон Таун — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Вулверхэмптону» (1:2).
Это поражение стало третьим в последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба и высоком риске понижения в классе.
Не сыграют: Травмированные — Каборе, Белл, Поттс, Браун, Локьер, Накамба, Огбене, Андерсен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» победил лишь раз при трех ничьих и 11 поражениях.
Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому чтобы не погружаться глубже в «трясину» для него важно начинать набирать очки.
Элайджа Адебайо и Карлтон Моррис — самые результативные игроки «Лутона» в АПЛ с 10 голами.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» занимает 15-е место вне зоны вылета. В его активе 37 мячей, в пассиве — 48 пропущенных.
Команда опережает на 11 баллов зону вылета, которая начинается с 18-й позиции, поэтому по очкам уже обеспечила себе место в элитном дивизионе английского футбола на следующий сезон.
Последние матчи: «Ириски» в последней игре АПЛ одержали победу. На своем поле они с минимальным счетом обыграли «Брентфорд» (1:0).
Этот успех стал для клуба третьим кряду в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, с общей разницей 5-0.
Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Паттерсон, Доббин, Алли, Бету, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Эвертон» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма позволила коллективу обеспечить себе место в элите на следующий сезон, однако для него важно и дальше набирать по максимуму очков из-за возможного нового их снятия.
Абдулай Дукуре и Доминик Калверт-Льюин — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с шестью голами
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Лутона» было забито больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Эвертон» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: фаворита у букмекеров перед предстоящей игрой нет. Победа «Лутона» оценивается в 2.60, ничья — в 3.55, победа «Эвертона» — в 2.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. И в этих поединках было забито больше 1,5 голов.
При этом гости выиграли три последних матча, в двух из которых было забито больше 1,5 голов.
Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Эвертон» выиграет за 2.60