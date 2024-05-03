«Лутон Таун» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Лутон Таун» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета. В его активе 48 мячей, в пассиве — 77 пропущенных.

Команда находится в зоне вылете, уступая безопасной 17-й строчке на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе английского футбола.

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Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Вулверхэмптону» (1:2).

Это поражение стало третьим в последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба и высоком риске понижения в классе.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированные — Каборе, Белл, Поттс, Браун, Локьер, Накамба, Огбене, Андерсен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» победил лишь раз при трех ничьих и 11 поражениях.

Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому чтобы не погружаться глубже в «трясину» для него важно начинать набирать очки.

Элайджа Адебайо и Карлтон Моррис — самые результативные игроки «Лутона» в АПЛ с 10 голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» занимает 15-е место вне зоны вылета. В его активе 37 мячей, в пассиве — 48 пропущенных.

Команда опережает на 11 баллов зону вылета, которая начинается с 18-й позиции, поэтому по очкам уже обеспечила себе место в элитном дивизионе английского футбола на следующий сезон.

Последние матчи: «Ириски» в последней игре АПЛ одержали победу. На своем поле они с минимальным счетом обыграли «Брентфорд» (1:0).

Этот успех стал для клуба третьим кряду в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, с общей разницей 5-0.

Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Паттерсон, Доббин, Алли, Бету, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Эвертон» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма позволила коллективу обеспечить себе место в элите на следующий сезон, однако для него важно и дальше набирать по максимуму очков из-за возможного нового их снятия.

Абдулай Дукуре и Доминик Калверт-Льюин — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с шестью голами

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Лутона» было забито больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Эвертон» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: фаворита у букмекеров перед предстоящей игрой нет. Победа «Лутона» оценивается в 2.60, ничья — в 3.55, победа «Эвертона» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. И в этих поединках было забито больше 1,5 голов.

При этом гости выиграли три последних матча, в двух из которых было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Эвертон» выиграет за 2.60