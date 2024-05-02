«Астон Вилла» — «Олимпиакос»: счет матча 2:4 (1:2), обзор голов

Английскаянеожиданно проиграла дома греческомусо счетом 2:4 в первом полуфинале Лиги конференций.

Уже к 29-й минуте гости вели со счетом 2:0. Оба мяча на счету марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби. «Астон Вилла» отыгралась еще до перерыва после точного удара Олли Уоткинса.

А в начале второго тайма сравняла счет после гола Муссы Диаби. На 56-й минуте Эль-Кааби оформил хет-трик, точку в матче поставил через 9 минут Сантьяго Хеззе.

Футбол. Лига конференций. Полуфинал Астон Вилла — Олимпиакос 2:4 Голы: 0:1 Айюб Эль-Кааби (17'), 0:2 Айюб Эль-Кааби (29'), 1:2 Олли Уоткинс (45 + 1'), 2:2 Мусса Диаби (52'), 2:3 Айюб Эль-Кааби (пенальти) (56'), 2:4 Сантьяго Эссе (67') Астон Вилла: Робин Ольсен, Клеман Лангле, Эзри Конса, Лука Динь, Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Морган Роджерс (Джон Дуран, 74'), Мусса Диаби (Тим Айрогбунам, 84'), Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Николо Дзаньоло, 85') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега (Омар Ричардс, 46'), Давид Карму, Панайотис Рецос, Родинеи, Даниэл Поденсе (Андре Орта, 70'), Костас Фортунис, Франциско Мачадо, Висенте Иборра, Сантьяго Эссе, Айюб Эль-Кааби Предупреждения: Мусса Диаби (83'), Родинеи (83')

Ответная игра пройдет 9 мая в Пирее.