В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы 14 марта пройдет матч «Ливерпуль» — «Спарта». Начало — 23:00 (мск). «Ливерпуль» — «Спарта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы стараются преуспеть на всех фронтах. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» забил уже 65 мячей в ворота соперников. А вот пропустили подопечные Юргена Клоппа 26 мячей в чемпионате.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Ливерпуль» подписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

В первом поединке команда Клоппа разгромила пражан со счетом 5:1. Причем все 6 мячей забили мерсисайдцы: один в свои ворота.

Не сыграют: Трент Александр-Арнольд, Алиссон, Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип, Тьяго — травмированы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Состояние команды: в последних матчах команда Клоппа выглядела довольно-таки выгодно. Даже без ряда ведущих игроков «Ливерпуль» преуспел в плане результатов.

Да и в этой встрече Клопп наверняка соорудит некоторую ротацию состава. Вероятно, шанс проявить себя получит кто-то из резервистов.

И уж совсем очевидно, что хозяева не будут действовать на удержание преимущества, добытого в первой встрече. На «Анфилде» команда Клоппа будет привычно активна в атаке.

«Спарта»

Турнирное положение: Пражане в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул в Чехии. На текущий момент команда пребывает на 1 строчке таблицы.

Причем «Спарта» побеждает чаще всех в своем чемпионате — 19 раз. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда провалилась. «Спарта» разгромно уступила «Виктории» Пльзень (0:4).

Серия из двух разгромных коллизий подряд больно бьет по самолюбию игроков. Да и вообще, «Спарта» не выигрывает уже в 4 матчах кряду.

В трех своих последних матчах пражане отличились всего лишь один раз. Причем этот мяч провел… защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, записавший в свой пассив автогол.

Не сыграют: Якуб Пешек, Асгер Серенсен — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спарта» откровенно не впечатляет. Да и из Лиги Европы чехи, похоже, вылетят.

Отличный сезон проводит Лукас Хараслин. Словацкий форвард настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

С мотивацией на ответную встречу проблем явно не возникнет. Пражане намерены дать бой столь мощному сопернику.

Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Хараслин и его партнеры хотят громко хлопнуть дверью.

Статистика для ставок

«Спарта» не выигрывает уже в 4 матчах подряд

«Ливерпуль» не проигрывает в 8 своих последних поединках

в первом поединке победил «Ливерпуль» (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 6.19, а победа оппонента — в скромные 9.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.36 и 2.89.

Прогноз: «Ливерпуль» выглядит в разы мощнее соперника, который в последних матчах частенько пропускает.

Даже не в оптимальном составе команда Клоппа вряд ли будет лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.13