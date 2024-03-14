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    «Ливерпуль» повторно разгромит чехов

    «Ливерпуль» — «Спарта». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 марта 2024 года

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    Харви Эллиотт
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы 14 марта пройдет матч «Ливерпуль» — «Спарта». Начало — 23:00 (мск). «Ливерпуль» — «Спарта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы стараются преуспеть на всех фронтах. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» забил уже 65 мячей в ворота соперников. А вот пропустили подопечные Юргена Клоппа 26 мячей в чемпионате.

    Ливерпуль — Спарта П: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Ливерпуль» подписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    В первом поединке команда Клоппа разгромила пражан со счетом 5:1. Причем все 6 мячей забили мерсисайдцы: один в свои ворота.

    Не сыграют: Трент Александр-Арнольд, Алиссон, Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип, Тьяго — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Состояние команды: в последних матчах команда Клоппа выглядела довольно-таки выгодно. Даже без ряда ведущих игроков «Ливерпуль» преуспел в плане результатов.

    Да и в этой встрече Клопп наверняка соорудит некоторую ротацию состава. Вероятно, шанс проявить себя получит кто-то из резервистов.

    И уж совсем очевидно, что хозяева не будут действовать на удержание преимущества, добытого в первой встрече. На «Анфилде» команда Клоппа будет привычно активна в атаке.

    «Спарта»

    Турнирное положение: Пражане в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул в Чехии. На текущий момент команда пребывает на 1 строчке таблицы.

    Причем «Спарта» побеждает чаще всех в своем чемпионате — 19 раз. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда провалилась. «Спарта» разгромно уступила «Виктории» Пльзень (0:4).

    Серия из двух разгромных коллизий подряд больно бьет по самолюбию игроков. Да и вообще, «Спарта» не выигрывает уже в 4 матчах кряду.

    В трех своих последних матчах пражане отличились всего лишь один раз. Причем этот мяч провел… защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, записавший в свой пассив автогол.

    Не сыграют: Якуб Пешек, Асгер Серенсен — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спарта» откровенно не впечатляет. Да и из Лиги Европы чехи, похоже, вылетят.

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    Отличный сезон проводит Лукас Хараслин. Словацкий форвард настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

    С мотивацией на ответную встречу проблем явно не возникнет. Пражане намерены дать бой столь мощному сопернику.

    Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Хараслин и его партнеры хотят громко хлопнуть дверью.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» не выигрывает уже в 4 матчах подряд

    • «Ливерпуль» не проигрывает в 8 своих последних поединках

    • в первом поединке победил «Ливерпуль» (5:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 6.19, а победа оппонента — в скромные 9.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.36 и 2.89.

    Прогноз: «Ливерпуль» выглядит в разы мощнее соперника, который в последних матчах частенько пропускает.

    Даже не в оптимальном составе команда Клоппа вряд ли будет лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Спарта» с коэффициентом 2.81. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» повторно разгромит чехов
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