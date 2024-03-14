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    • Голы Месси и Суареса вывели «Интер Майами» в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ
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    Голы Месси и Суареса вывели «Интер Майами» в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Футбол Интер Майами MLS
    В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» победил на своем поле «Нэшвилл» со счетом 3:1 и прошел дальше.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Напомним, первый матч они завершили вничью с результатом 2:2.

    Главными героями встречи стали Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 8-й минуте, и Лионель Месси, забивший спустя 15 минут. Также отмечаем, что голевой пас Суаресу отдал аргентинец.

    Третий мяч «Интера Майами» на счету форварда Роберта Тэйлора (63-я), ему ассистировал Суарес. Единственный гол в составе «Нэшвилла» на счету английского нападающего Сэма Сарриджа (90+3-я).

    Теперь в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» ждет противостояние с победителем пары «Монтеррей» — «Цинциннати».

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