Голы Месси и Суареса вывели «Интер Майами» в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Напомним, первый матч они завершили вничью с результатом 2:2.
Главными героями встречи стали Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 8-й минуте, и Лионель Месси, забивший спустя 15 минут. Также отмечаем, что голевой пас Суаресу отдал аргентинец.
Третий мяч «Интера Майами» на счету форварда Роберта Тэйлора (63-я), ему ассистировал Суарес. Единственный гол в составе «Нэшвилла» на счету английского нападающего Сэма Сарриджа (90+3-я).
Теперь в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» ждет противостояние с победителем пары «Монтеррей» — «Цинциннати».