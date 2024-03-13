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    Зырянов: Постараюсь быть на связи со всеми тренерами

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    Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Зырянов недавно вернулся в клуб и был назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Он объяснил, в чем выражаются его обязанности на новой должности.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    «Это должность новая в российском футболе. Известно мне, что один клуб этим занимается, конкурент наш, поэтому всё-таки она, скорее всего, новая. Я буду смотреть за арендованными футболистами, которые принадлежат "Зениту", но в данный момент находятся в других командах, играют.

    Именно не то что смотреть, а именно коммуницировать и быть на связи постоянно с ними. Быть на связи, по возможности, с тренерами тех команд, где они находятся. Если, конечно, тренеры соизволят со мной поговорить, но я как представитель футбольного клуба "Зенит", наверное, буду добиваться, чтобы со мной разговаривали, и узнавать, как футболист ведёт себя, всё ли его устраивает, он ли устраивает этих тренеров.

    И поэтому процесс такой будет. И с каждым днём, с каждой неделей, я думаю, буду выстраивать и лучше выстрою, и понимание придёт, и уже начну работать. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Константин Зырянов — заслуженный мастер спорта, выступал за сборную России, «Зенит», «Торпедо», «Амкар». В качестве главного тренера работал с молодежным составом «Зенита», «Зенитом-2» и новороссийским «Черноморцем».

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