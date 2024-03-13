«Зенит» — «Динамо»: составы, коэффициенты, прогнозы

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Зенит»: Денис Адамов, Марио Фернандес, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артур, Матео Кассьерра.
«Динамо»: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричаль, Сергей Паршивлюк, Бителло, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Луис Чавес, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин.
Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0.
Ответная игра между этими командами состоится 13-го марта в 20:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.