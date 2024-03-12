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    «Зенит» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо»

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    «Зенит» — «Динамо»
    «Зенит» после поражения в первом матче примет «Динамо» в рамках ответной встречи четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    На групповом этапе «Зенит» играл с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов», заняв первую строчку с 14-ю очками. Подопечные Сергея Семака одержали 4 победы при одной ничьей и поражении.

    В прошлом сезоне розыгрыша Кубка России «Зенит» вылетел из турнира именно от московского «Динамо». На стадии 1/4 финала Пути регионов клуб из Санкт-Петербурга проиграл москвичам в серии послематчевых пенальти.

    На прошлых выходных «Зенит» вырвался в лидеры турнирной таблицы РПЛ. Это произошло благодаря крупной победе «сине-бело-голубых» над «Уралом» (4:1) и поражения «Краснодара» от «Ростова» днем ранее (1:2).

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» с трудом пробилось в плей-офф Пути РПЛ, опередив на второй позиции «Краснодар» только по дополнительным показателям. Первое место занял «Спартак».

    В первом матче 1/4 финала подопечные Марцела Лички добились важной победы над «Зенитом», забив единственный мяч на 74-й минуте (1:0). Автором гола стал Федор Смолов.

    «Бело-голубые» также не потеряли шансы в борьбе за чемпионский титул в РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» всего на 2 очка. В крайнем туре РПЛ москвичи уверенно обыграли дома «Ахмат» (2:0).

    Личные встречи

    Команда дважды встречались между собой в текущем сезоне. Оба раза победа оставалась за «Динамо» — 3:2 в чемпионате и 1:0 в кубке.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 5 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.10.

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