«Зенит» после поражения в первом матче примет «Динамо» в рамках ответной встречи четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

На групповом этапе «Зенит» играл с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов», заняв первую строчку с 14-ю очками. Подопечные Сергея Семака одержали 4 победы при одной ничьей и поражении.

В прошлом сезоне розыгрыша Кубка России «Зенит» вылетел из турнира именно от московского «Динамо». На стадии 1/4 финала Пути регионов клуб из Санкт-Петербурга проиграл москвичам в серии послематчевых пенальти.

На прошлых выходных «Зенит» вырвался в лидеры турнирной таблицы РПЛ. Это произошло благодаря крупной победе «сине-бело-голубых» над «Уралом» (4:1) и поражения «Краснодара» от «Ростова» днем ранее (1:2).

«Динамо»

Московское «Динамо» с трудом пробилось в плей-офф Пути РПЛ, опередив на второй позиции «Краснодар» только по дополнительным показателям. Первое место занял «Спартак».

В первом матче 1/4 финала подопечные Марцела Лички добились важной победы над «Зенитом», забив единственный мяч на 74-й минуте (1:0). Автором гола стал Федор Смолов.

«Бело-голубые» также не потеряли шансы в борьбе за чемпионский титул в РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» всего на 2 очка. В крайнем туре РПЛ москвичи уверенно обыграли дома «Ахмат» (2:0).

Личные встречи

Команда дважды встречались между собой в текущем сезоне. Оба раза победа оставалась за «Динамо» — 3:2 в чемпионате и 1:0 в кубке.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 5 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.10.