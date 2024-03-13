Экс-игрок «Арсенала» посоветовал Александер-Арнольду заткнуться

Бывший футболистотреагировал на слова защитникапро ценность трофеев.

«Слова Трента о том, что трофеи, выигранные "Ливерпулем", важнее и ценнее для их болельщиков, — это чушь собачья. Он пытался сказать, что фанаты "Ливерпуля" лучше других болельщиков?

Он думает, что они заслуживают больше трофеев, чем другие клубы и их фанаты? Это смешно. Когда я прочёл высказывание Александер-Арнольда, то подумал, что иной раз лучше заткнуться и молчать. Бывают моменты, когда лучше дважды подумать, прежде чем открывать рот», — приводит слова Пети британское издание Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» 1 раз выигрывал чемпионат Англии за последние 5 лет. После 28-и туров в нынешнем сезоне АПЛ «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

Александер-Арнольд провел 21 матч за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.