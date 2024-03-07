Трент: Хоть и «Ман Сити» выиграл больше титулов, но наши более значимые

Защитникназвал разницу между трофеями «мерсисайцев» и

«Оценивая эту эпоху в будущем, можно будет сказать, что хотя они (»Манчестер Сити«) и выиграли больше титулов, а также, вероятно, являются более успешными, наши трофеи будут значить больше для нас и для наших фанатов из-за разницы в финансах клубов.

Оба клуба построили сильные команды, но то, как это сделали мы, вероятно, будет более ценным для наших болельщиков», — приводит слова Александер-Арнольда Mirror.

«Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2019/2020, а «Манчестер Сити» становился чемпионов 5 раз за последние 6 лет.

Напомним, что «мерсисайцы» сыграют против «горожан» 10-го марта в рамках 28-го тура АПЛ. Начало встречи — 18:45 мск.