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    Трент: Хоть и «Ман Сити» выиграл больше титулов, но наши более значимые

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал разницу между трофеями «мерсисайцев» и «Манчестер Сити».

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Оценивая эту эпоху в будущем, можно будет сказать, что хотя они (»Манчестер Сити«) и выиграли больше титулов, а также, вероятно, являются более успешными, наши трофеи будут значить больше для нас и для наших фанатов из-за разницы в финансах клубов.

    Оба клуба построили сильные команды, но то, как это сделали мы, вероятно, будет более ценным для наших болельщиков», — приводит слова Александер-Арнольда Mirror.

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  • 05/03/2024

    • «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2019/2020, а «Манчестер Сити» становился чемпионов 5 раз за последние 6 лет.

    Напомним, что «мерсисайцы» сыграют против «горожан» 10-го марта в рамках 28-го тура АПЛ. Начало встречи — 18:45 мск.

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