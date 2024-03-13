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    Тренер «Наполи» прокомментировал спорный эпизод с пенальти в матче с «Барселоной»

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    Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона дал свою оценку падению в штрафной нигерийского нападающего Виктора Осимхена в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Я пересмотрел этот эпизод, и мне показалось, что это был явный пенальти. Затем я услышал, что эксперты говорят то же самое. Я не понимаю, почему на таком уровне VAR не берёт достаточно времени для принятия решения. Жаль, потому что это могло изменить судьбу этого матча», — приводит слова Кальцоны сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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    На 49-й минуте игры при счете 1:2 в пользу «Барселоны» Осимхен упал в штрафной каталонцев после контакта с молодым защитником Пау Кубарсию. Главный судья Данни Маккели не увидел ничего спорного в этом эпизоде и не отправился смотреть VAR.

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