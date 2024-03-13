Луис Диас попал в сферу интересов ПСЖ

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает GFFN.

Стало известно, что боссы ПСЖ будут бороться за подписание Диаса в летнее трансферное окно. Дело в том, что руководство клуба видит в полузащитнике возможную замену Килиана Мбаппе, который покинет парижан предстоящим летом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заинтересована в подписании Диаса, но у «сине-гранатовых» нет денег для того, чтобы заключить сделку. «Ливерпуль» просит за этот трансфер 120-140 млн. евро.

В нынешнем сезоне Диас провел 27 матчей за «мерсисайцев» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.