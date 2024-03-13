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    Луис Диас попал в сферу интересов ПСЖ

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    Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает GFFN.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    Стало известно, что боссы ПСЖ будут бороться за подписание Диаса в летнее трансферное окно. Дело в том, что руководство клуба видит в полузащитнике возможную замену Килиана Мбаппе, который покинет парижан предстоящим летом.

    Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заинтересована в подписании Диаса, но у «сине-гранатовых» нет денег для того, чтобы заключить сделку. «Ливерпуль» просит за этот трансфер 120-140 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне Диас провел 27 матчей за «мерсисайцев» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

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