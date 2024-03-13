Артета: Я горжусь своей командой

Главный тренер «Арсенала»после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов дал комментарий.

«Я очень счастлив. Прошло 14 лет с момента последнего выхода в четвертьфинал — очень большой срок для такого клуба, как "Арсенал". Доказательство того, насколько это сложно. Сегодня нам пришлось серьёзно потрудиться и дождаться волшебного момента — и он настал. Я очень горжусь», — цитирует Артету журналист Коннор Хамм в соцсетях.

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Лондонский «Арсенал» победил «Порту» в серии пенальти. В первой игре сильнее был португальский клуб со счетом 1:0, в ответном матче «канониры» победили с таким же результатом.

Игра продолжилась в овертайме, а затем в серии пенальти, где точнее были футболисты «Арсенала».