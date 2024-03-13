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    Артета: Я горжусь своей командой

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов дал комментарий.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень счастлив. Прошло 14 лет с момента последнего выхода в четвертьфинал — очень большой срок для такого клуба, как "Арсенал". Доказательство того, насколько это сложно. Сегодня нам пришлось серьёзно потрудиться и дождаться волшебного момента — и он настал. Я очень горжусь», — цитирует Артету журналист Коннор Хамм в соцсетях.

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    Лондонский «Арсенал» победил «Порту» в серии пенальти. В первой игре сильнее был португальский клуб со счетом 1:0, в ответном матче «канониры» победили с таким же результатом.

    Игра продолжилась в овертайме, а затем в серии пенальти, где точнее были футболисты «Арсенала».

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