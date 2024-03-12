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    Гранат: Возможное увольнение Абаскаля? Не бывает дыма без огня

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    Бывший российский футболист Владимир Гранат поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»

    «Что касается возможной отставки Абаскаля, не бывает дыма без огня, потому что "Спартак" показывает неудовлетворительный результат. Ладно была бы какая-то игра, но её пока не видно.

    Было видно, что "Факел" хотел победить, а "Спартак" просто присутствовал на футбольном поле. Поэтому стоит ждать, какое решение примет руководство клуба», — сказал Владимир Гранат Чемпионату.

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    • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак».

    Напомним, что в 20-м туре РПЛ «красно-белые» неожиданно уступили «Факелу» (0:2). После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 31-м очком в активе.

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