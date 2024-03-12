Гранат: Возможное увольнение Абаскаля? Не бывает дыма без огня

Бывший российский футболистподелился мнением о возможной отставке главного тренера

«Что касается возможной отставки Абаскаля, не бывает дыма без огня, потому что "Спартак" показывает неудовлетворительный результат. Ладно была бы какая-то игра, но её пока не видно.

Было видно, что "Факел" хотел победить, а "Спартак" просто присутствовал на футбольном поле. Поэтому стоит ждать, какое решение примет руководство клуба», — сказал Владимир Гранат Чемпионату.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак».

Напомним, что в 20-м туре РПЛ «красно-белые» неожиданно уступили «Факелу» (0:2). После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 31-м очком в активе.