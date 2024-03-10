«Спартак» — «Факел»: счет матча 0:2, обзор голов

Судьбу противостояния решили точный удар Евгения Маркова с пенальти и автогол Данила Пруцева.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Факел 0:2
Голы: 0:1 Markov E. (пенальти) (37'), 0:2 Данил Пруцев (66') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Роман Зобнин, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Babic S., Ugalde M. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Андрей Мендель, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Руслан Магаль (14'), Данил Пруцев (16'), Ираклий Квеквескири (18'), Хызыр Аппаев (26'), Кристофер Мартинс Перейра (36'), Babic S. (45+4'), Василий Черов (62'), Виктор Мозес (83'), Руслан Литвинов (89'), Александр Беленов (90+2'), Александр Соболев (90+2')
Таким образом, у «Спартака» осталось 31 очко и шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» 25 баллов и 11-я строчка.