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    «Челси» победил «Ньюкасл»

    «Челси» — «Ньюкасл»: счет матча 3:2 (1:1), обзор голов

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    В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» у себя дома победил «Ньюкасл» — 3:2.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    Уже на шестой минуте Никлас Джексон вывел хозяев вперед.

    «Ньюкасл» смог отыграться еще в первом тайме после точного удара Александра Исака.

    В середине второго тайма Коул Палмер вывел «Челси» вперед.

    На 76-й минуте Михаил Мудрик забил третий мяч.

    «Ньюкасл» смог сократить отставание на 90-й минуте после точного удара Джейкоба Мерфи, но на большее времени не хватило.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ньюкасл 3:2
    Голы: 1:0 Николас Джексон (6'), 1:1 Александер Исак (43'), 2:1 Коул Палмер (58'), 3:1 Михаил Мудрик (76'), 3:2 Джейкоб Мёрфи (90') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер (Чезаре Казадей, 86'), Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 71'), Николас Джексон (Карни Чуквуэмека, 90') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн (Эмиль Крафт, 69'), Свен Ботман, Фабиан Шер, Мигель Альмирон (Эллиот Андерсон, 69'), Джозеф Уиллок (Льюис Майли, 80'), Бруно Гимарайнс (Joe White, 81'), Шон Лонгстафф, Энтони Гордон (Джейкоб Мёрфи, 36'), Александер Исак, Tino Livramento Предупреждения: Рахим Стерлинг (39'), Джордже Петрович (71'), Мойсес Кайседо (72'), Joe White (90 + 6')

    «Челси» сейчас идет на 11-м месте с 39 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» (40) идет строчкой выше.

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