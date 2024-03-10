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    Черчесов о контракте Джикии: Если есть игрок такого уровня, такие вещи надо решать заранее

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из стана «красно-белые».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Ситуация с контрактом Джикии? Если есть игрок такого уровня, такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке», — сказал Черчесов Sport24.

    Напомним, что действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го года. В нынешнем сезоне защитник потерял место в стартовом составе.

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    • Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в рамках чемпионата России и не отметился результативными действиями. «Красно-белые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе после 19-и туров.

    В следующем матче «Спартак» сыграет против «Факела» в рамках 20-го тура чемпионата России 10-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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