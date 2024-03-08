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    Дубль Мохеби обеспечил «Ростову» победу над лидером РПЛ

    «Ростов» — «Краснодар»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ростов» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Первый гол хозяева забили на 25-й минуте встречи. Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отличился точным ударом.

    На 62-й минуте все тот же Мохаммад Мохеби сделал дубль и удвоил преимущество своей команды — 2:0.

    Спустя всего 4 минуты «Краснодару» удалось сократить отставание до минимума благодаря голу Джона Кордобы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Краснодар 2:1
    Голы: 1:0 Мохаммад Мохеби (25'), 2:0 Мохаммад Мохеби (62'), 2:1 Джон Кордоба (66') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Александр Черников, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L., Lenini K., Victor Sa Предупреждения: Александр Черников (30'), Хорен Робертович Байрамян (35'), Tormena (40'), Олакунле Олусегун (43'), Lenini K. (45'), Олакунле Олусегун (49'), Кирилл Щетинин (51'), Sako O. (59'), Евгений Чернов (61'), Максим Осипенко (76'), Olaza L. (90+2')

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).

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