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    Клопп: Необходимо качественно защищаться в матче с «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Если проследить за движениями Холанна, то можно заметить, что он невероятно умён. Необходимо качественно защищаться в матче с "Сити", поскольку даже если Вирджил ван Дейк сможет остановить Холанна, то у них есть Фил Фоден, способный отправить мяч с 30 ярдов (27,43 метра) в дальний угол, а также Родри, который может сделать всё, что угодно, поэтому нельзя говорить, что нам противостоит только Холанн.

    Я очень взволнован игрой. Знаем, что мы хороши, но знаем, что и они действительно хороши», — приводит слова Клоппа BBC.

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    • Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 10-го марта. Начало встречи — в 18:45 мск.

    После 27-и туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (62 балла).

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