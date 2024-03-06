Сарри: На этот раз против «Лацио» играла настоящая «Бавария»

Главный тренер «Лацио»прокомментировал поражение от(0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лацио» уступил «Баварии» по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.

«После их второго гола начался новый матч. Первый тайм прошел на хорошем уровне, но сегодня вечером соперник были той "Баварией", которую мы все привыкли видеть.

В этом соревновании такие команды выкладываются на все сто, но нам удалось хорошо провести матч.

Второй гол означал, что мы вернулись в раздевалку с разочарованием и малой верой в то, что сможем это исправить. Все могло сложиться по-другому», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.