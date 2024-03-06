Де Росси: «Рома» должна уважать «Брайтон»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св Лиге Европы.

«Я был в хороших отношениях с Де Дзерби с тех пор, как был футболистом, а он — в начале своей тренерской карьеры.

Мы общались после матчей, и я восхищался его стилем игры в "Палермо" и "Беневенто". У него блестящие идеи, он неординарный тренер. У него также есть отличные игроки, они подписали много хороших футболистов, так что я ожидаю сложной игры.

Сложно сказать, какое место они заняли бы в Серии А. Они развивающийся клуб. Сначала Поттер, а теперь Де Дзерби пытаются оставить свой след на мировой арене.

"Болонья" сейчас занимает четвертое место в Серии А. У них похожая философия, но более богатая история. Я думаю, что Де Дзерби сделал нечто подобное в "Сассуоло", и это не всегда легко, как мы видим в этом сезоне.

Я думаю, "Рома" должна уважать "Брайтон", но мы — "Рома". Это будет хорошая игра. Мы знаем, что "Брайтон" может доставить проблемы "Манчестер Сити", "Арсеналу" и "Челси". Эти игры мы изучали. Будет много борьбы, и мы должны побеждать, когда держим мяч и когда они прессингуют», — приводит слова де Росси Football Italia.