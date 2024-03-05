«Осасуна» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор гола

«Осасуна» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Анте Будимир.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Алавес 1:0
Гол: 1:0 Анте Будимир (76') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Давид Гарсия (Гарсия Унай Лугеа, 68'), Хорхе Эррандо, Хоан Мохика, Хон Монкайола, Лукас Торро, Аймар Орос (Икер Муньос, 79'), Рубен Гарсия (Пабло Ибаньес, 79'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 79'), Энрике Барха (Мойсес Гомес, 15') Алавес: Антонио Сивера, Алекс Солас (Карлос Висенте, 46'), Хави Лопес, Рафа Марин, Абдель Абкар (Науэль Тенаглия, 24'), Андони Горосабель, Хон Гуриди (Кевин Гарсиа, 46'), Карлос Бенавидес, Андер Гевара, Луис Риоха (Янис Хаджи, 86'), Саму Омородион (Giuliano Simeone, 75') Предупреждения: Лукас Торро (16'), Хорхе Эррандо (45 + 1'), Карлос Висенте (51')
Календарь и таблица испанской Примеры
После этой игры «Алавес» набрал 36 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Алавеса» 29 пунктов и 13-я строчка.