Источник: Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам

Атакующий полузащитник «Спартака»в ближайшее время вернется в Россию.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

По информации журналиста Ивана Карпова, 5 марта в ОАЭ состоится судебное заседание по делу о ДТП. Нидерландец не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом.

Промес также не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола. В тот же день он вылетит в Россию.

Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.