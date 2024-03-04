Кобелев: Дзюба в матче с «Динамо» вообще не бегал

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал победу над(2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Из всех команд, которые я видел за эти дни, "Локомотив" провел слабейший первый тайм.

Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались. Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

Понятно, что Пиняев обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед.

Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты.

Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».