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    Кобелев: Дзюба в матче с «Динамо» вообще не бегал

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    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Из всех команд, которые я видел за эти дни, "Локомотив" провел слабейший первый тайм.

    Замены Дзюбы и Миранчука в перерыве читались. Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

    Понятно, что Пиняев обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед.

    Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты.

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    • Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

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