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    Дзагоев рассказал о своей новой роли в ЦСКА

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    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем возвращении в московский клуб.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    Ранее стало известно, что Дзагоев назначен на должность селекционера ЦСКА.

    «Волнения нет, больше азарт и интерес. Готов сразу ворваться в работу. Очень рад, что я снова в ЦСКА, все в клубе тепло и по-семейному меня встретили.

    Объявление на стадионе на 10-й минуте матча с "Оренбургом" получилось очень эффектным.

    Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой.

    Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.

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    • Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока. Все очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперед!», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

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