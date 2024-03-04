Дзагоев рассказал о своей новой роли в ЦСКА

Ранее стало известно, что Дзагоев назначен на должность селекционера ЦСКА.
«Волнения нет, больше азарт и интерес. Готов сразу ворваться в работу. Очень рад, что я снова в ЦСКА, все в клубе тепло и по-семейному меня встретили.
Объявление на стадионе на 10-й минуте матча с "Оренбургом" получилось очень эффектным.
Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой.
Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.
Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока. Все очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперед!», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».