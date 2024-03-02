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    Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба

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    Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в московский клуб в качестве селекционера.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

    С возвращением домой, Алан!», — написано в официальном телеграм-канале армейцев.

    Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он в 395 играх забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи.

    Дзагоев завершил футбольную карьеру в ноябре 2023 года в возрасте 33 лет.

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