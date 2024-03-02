Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба

Экс-футболист ЦСКАвернулся в московский клуб в качестве селекционера.

«Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

С возвращением домой, Алан!», — написано в официальном телеграм-канале армейцев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он в 395 играх забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи.

Дзагоев завершил футбольную карьеру в ноябре 2023 года в возрасте 33 лет.